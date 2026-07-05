يستعد الفنان اللبناني مروان خوري، بمشاركة مواطنته عبير نعمة، لإحياء حفل غنائي مشترك في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يوم 18 يوليو الجاري، على مسرح "الخبر أرينا"، تحت عنوان "ليلة حب".

ووصفت الجهة المنظمة الأمسية بقولها: "الشرقية تتزين بليلة حب من طراز خاص، حيث يجتمع إحساس الفنان مروان خوري وعذوبة صوت الفنانة عبير نعمة في ليلة تفيض بالموسيقى والجمال".

ولا يُعد هذا الحفل الأول الذي يجمع مروان خوري وعبير نعمة، إذ يلتقيان مجددًا يوم 1 أغسطس المقبل في أمسية طربية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن على المسرح الجنوبي، كما أحيا الثنائي حفلًا غنائيًا، مساء 4 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة في الأردن.