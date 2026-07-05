 سعفان الصغير: بكيت بسبب الضغوط وهدفنا إسعاد الشعب المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سعفان الصغير: بكيت بسبب الضغوط وهدفنا إسعاد الشعب المصري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 5:12 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 5:12 ص

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري، سبب البكاء بعد التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «بكائي بسبب الضغوط والفرحة، وأتعامل مع اللاعبين كأنهم أبنائي».

وأضاف: «الضغوط علينا قوية سواء جهاز فني أو لاعبين، وهدفنا إسعاد الشعب المصري، وسنحاول تكرارها أكثر وأكثر».

وأتم: «تأخرت في غرفة الملابس بين الشوطين في مباراة نيوزيلندا بسبب الصلاة وجدت الشناوي يساعد شوبير في الإحماء وهو أمر رائع».

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره الأرجنتيني في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة.


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