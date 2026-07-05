الجيش الإندونيسي يعزز انتشاره الأمني في بابوا عقب مقتل طيار أمريكي

أعلن قائد قيادة الدفاع الإقليمي المشتركة الثالثة في إندونيسيا، اللفتنانت جنرال لاكي أفيانتو، أن الجيش الإندونيسي سيعزز وجوده الأمني في عدد من المناطق المعرضة للمخاطر الأمنية بإقليم بابوا، وذلك في أعقاب مقتل الطيار الأمريكي نيكولاس إف. جوسيلين، التابع لشركة "إيه إم إيه إيروايز"، برصاص مسلحين في قرية بالينجاما، التابعة لناحية سوباهام في منطقة ياهوكيمو بإقليم بابوا الجبلية.

وأوضح لاكي، في تصريح لوكالة أنتارا في جايابورا عاصمة وأكبر مدن إقليم بابوا ، اليوم السبت، أنه لم يكن هناك أي موقع أمني في المنطقة عند وقوع الهجوم أمس الأول الخميس.

وأضاف أن أقرب موقع أمني يقع على بعد نحو 40 كيلومترا من مكان الحادث، عبر منطقة جبلية.

وأشار لاكي إلى أن وضعا مماثلا حدث خلال الهجوم على طائرة تابعة لشركة "سمارت إير" في مهبط كورواي الجوي بمنطقة بوفين ديجول في إقليم بابوا الجنوبية، في 12 فبراير/شباط 2026، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

ولذلك، سيجري الجيش الإندونيسي تقييما للإجراءات الأمنية في المناطق التي تفتقر إلى مواقع أمنية، لا سيما تلك التي تخدمها خطوط الطيران المدعمة ماليا إلى المناطق النائية التى يقل بها عدد الركاب .

وقال لاكي: "لقد أبلغنا بذلك أسقف جايابورا يانواريوس يو، ونأمل في التعاون لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز الوجود الأمني واتخاذ إجراءات أمنية إضافية".