مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم شاحنتي بيك أب على طريق سريع في ماليزيا

أسماء المصابين في تصادم أتوبيس شركة مع «تريلا» غرب الإسكندرية

مصرع 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم في المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتي بيك أب على طريق سريع في ماليزيا

القبض على قائد سيارة أدى حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة في البحيرة