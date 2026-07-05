مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم شاحنتي بيك أب على طريق سريع في ماليزيا

لقي ثلاثة رجال حتفهم وأصيب آخر في حادث تصادم بين شاحنتي بيك أب على طريق بان بورنيو السريع في المقطع الرابط بين ساريكي وسيبو في ماليزيا.
وقال متحدث باسم مركز العمليات في إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية ساراواك إن الإدارة تلقت بلاغا طارئا عند الساعة 0831 مساء اليوم، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.
وتم إرسال تسعة من رجال الإطفاء من محطة إطفاء وإنقاذ ساريكي إلى موقع الحادث، حيث وصلوا في الساعة 0847 مساء.
وشمل الحادث شاحنة بيك أب ذات مقصورة مفردة وأخرى ذات مقصورة مزدوجة.
وكانت الشاحنة ذات المقصورة المزدوجة تقل ثلاثة رجال، حيث قذف أحدهم خارج المركبة، فيما احتجز الآخران داخلها.
وأصيب سائق الشاحنة ذات المقصورة المفردة بإصابات طفيفة.
واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام معدات الإنقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المركبة.
وأكد الطاقم الطبي أن الرجال الثلاثة الذين كانوا داخل الشاحنة ذات المقصورة المزدوجة توفوا في موقع الحادث، بينما أصيب سائق الشاحنة الأخرى.
وسُلمت الجثامين إلى الشرطة لاستكمال إجراءات التعرف على هوياتهم، فيما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.