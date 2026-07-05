حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تقترب من 3 آلاف شخص

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 2954 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 16 ألفا و 500 آخرين، حسبما أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريجيز يوم السبت.

ومنذ أن ضرب الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة في 24 يونيو، سجلت السلطات 942 هزة ارتدادية.

وقد انهار نحو 190 مبنى في الهزات الأولية وتضرر 850 مبنى آخر. وفقد أكثر من 16 ألف شخص منازلهم جراء الهزات الأرضية.

وعلى الرغم من ضآلة احتمالات العثور على مزيد من الضحايا على قيد الحياة، إلا أن خدمات الطوارئ تواصل البحث عن ناجين. ولا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وقد انتشل عمال الإنقاذ رجلا حيا من تحت أنقاض مركز تجاري منهار يوم الخميس. ويعتبر هذا الإنقاذ أمرا استثنائيا، حيث يرى خبراء الكوارث أن الساعات الـ 72 الأولى بعد وقوع زلزال كبير هي النافذة الزمنية الحرجة للعثور على ناجين. وبعد تلك الفترة، تظهر التجربة أن فرص البقاء على قيد الحياة للأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض تتراجع بحدة.