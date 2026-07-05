أكد حسام حسن، المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، أن الشارع العراقي عاش حالة من الفرحة الكبيرة عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه “الفراعنة” وتمثيلهم المشرف للعرب في المحفل العالمي.

وقال حسن، في تصريحات خاصة لإذاعة راديو النيل، إن الجماهير العراقية تابعت المباراة بشغف كبير، وكأن المنتخب العراقي هو من يخوض اللقاء، مشيرًا إلى أن دعوات الأسر العراقية، من الكبار والصغار، كانت ترافق المنتخب المصري طوال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل.

وأضاف أن المنتخب المصري، إلى جانب المنتخب المغربي، قدم نموذجًا مشرفًا للكرة العربية في البطولة، معربًا عن تمنياته بمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم إلى أدوار أكثر تقدمًا في كأس العالم.

وأوضح أن العراقيين كانوا متسمرين أمام الشاشات لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب المصري الذي نجح في إسعاد الجماهير العربية وتحقيق إنجاز تاريخي يبعث على الفخر.

كما وجه حسن التهنئة إلى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، وإلى اللاعبين والشعب المصري، متمنيًا للفراعنة مواصلة مشوارهم الناجح والوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة، مؤكدًا أن الجماهير العراقية ستظل داعمة ومساندة للمنتخب المصري في رحلته.