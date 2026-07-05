تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 16 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويعيد هذا الحفل أنغام إلى الغناء في قطر بعد عام واحد من إحيائها حفلاً غنائياً على المسرح نفسه.

ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: "هو إنت مين"، و"حالة خاصة جدًا"، و"عمري معاك"، و"ياريتك فاهمني"، و"سيدي وصالك"، و"أساميك الكتيرة"، و"مطمنة"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبوماتها الأخيرة.

ورغم تبقي 3 أشهر كاملة على إقامة الحفل، أعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، التي تبدأ من 450 ريالًا قطريًا للفئة الاقتصادية، مرورًا بـ775 و975 ريالًا قطريًا للفئتين المتوسطتين، وصولًا إلى 1850 ريالًا قطريًا لفئة VIP.