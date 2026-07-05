جدو يرد على تصريحات يورشيتش عن اختلاف مستوى بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

رد محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز، على تصريحات الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق للفريق، بخصوص اختلاف مستوى الفريق أمام الزمالك والأهلي.

وقال يورشيتش في وقت سابق: «كان هناك العديد من اللاعبين في بيراميدز سبق لهم اللعب للزمالك، كما أن عددًا من أفراد الأجهزة الفنية والعاملين بالنادي كانوا مرتبطين بالزمالك، لذلك كان من الصعب خوض مباريات أمامه بنفس الوضع، وهو ما تسبب في بعض المشكلات الداخلية».

وقال محمد ناجي جدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «يورتشيتش خانه التعبير فيما قاله، نحن في نادي بيراميدز لا يوجد أهلي أو زمالك، كل اللاعبين تفكر فقط في نادي بيراميدز، ومصلحة اللاعبين نفسهم».

وأضاف: «في الموسم قبل الماضي انتصرنا على الزمالك ذهابًا وإيابًا، والأمر لا علاقة له بلاعبي الزمالك على الإطلاق، كل اللاعبين تحارب من أجل اسماءهم».

وأتم: «أوباما نفسه سجل هدفًا أمام الزمالك في آخر ثانية من مباراة السوبر ولكن ألغي بسبب التسلل، وسجل ركلة الترجيح».