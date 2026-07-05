باريس تعيد فتح ثلاثة مواقع للسباحة في نهر السين

استؤنفت السباحة في العاصمة الفرنسية باريس بفتح ثلاثة أحواض مكشوفة في نهر السين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، بالتزامن مع بدء موجة حر جديدة.

وذكرت بلدية باريس اليوم السبت، أن الأحواض الثلاثة ستظل مفتوحة أمام الجمهور حتى 30 أغسطس المقبل.

وكانت هذه المواقع قد افتتحت لأول مرة الصيف الماضي، لتسجل عودة السباحة العامة في نهر السين للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث توافد نحو 100 ألف شخص للاستحمام في النهر خلال الموسم الافتتاحي.

ويقع أحد مواقع السباحة بالقرب من برج إيفل، فيما يقع الثاني بالقرب من كاتدرائية نوتردام، والثالث بالقرب من المكتبة الوطنية.

يذكر أن السباحة في نهر السين كانت محظورة رسميا منذ عام 1923، ولم تتحول الرغبة الملحة في إتاحة السباحة بالنهر مجددا إلى واقع إلا بعد استثمارات بلغت نحو 4ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار)، تم تخصيصها لتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف المياه.