بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية.

وفتحت المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب من الثامنة والربع صباحا لإحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن القضاء على أي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية وتطبيق إجراءات حاسمة دون أي استثناءات، موجه بضرورة تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية.

ووجهت الوزارة بتشديد إجراءات التأمين على مراكز توزيع الأسئلة وخلال عملية نقلها إلى اللجان، بما يضمن الحفاظ على تأمين الامتحانات بشكل كامل، ووجهت بالتأكد من توافر كتب المفاهيم لجميع المواد داخل اللجان الامتحانية.