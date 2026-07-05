توافد طلاب الثانوية العامة إلى مدرسة ابن خلدون لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

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توافد طلاب الصف الثالث الثانوي إلى مدرسة ابن خلدون الثانوية بمنطقة عين شمس لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط حالة من الترقب والتوتر بين أولياء الأمور الذين حضروا مع ذويهم لدعمهم أمام المدرسة.

وكثف رجال الأمن، اليوم الأحد، أعمال التفتيش على السماعات الإلكترونية والهواتف المحمول لمنع تداول أسئلة الامتحان بين الطلاب أو استخدامها فى الغش.

وتواجد الأهالى أمام مدرسة ابن خلدون الثانوية بمنطقة عين شمس لدعم ذويهم خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يفترشوا الأرصفة ويجلسون عليها يقرأون القرآن الكريم والدعاء لهم بالنجاح.