توافد صباح اليوم طلاب وطالبات الثانوية العامة إلى لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات ومنع أي محاولات للغش.

وبدأت اللجان في استقبال الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام العصا الإلكترونية، مع التأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية أو متعلقات محظور دخولها إلى اللجان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشهد محيط المدرسة انتشار أمني مكثف لتنظيم دخول الطلاب، والحفاظ على الهدوء بمحيط اللجان، بالتزامن مع تواجد عدد من أولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم حتى بوابات المدرسة، قبل بدء الامتحان.

ورصدت "الشروق" حالة من التركيز والترقب بين الطلاب قبل دقائق من انطلاق الامتحان، حيث قالت الطالبة منة الله أحمد، بالشعبة الأدبية، إنها أنهت مراجعة المادة في وقت مبكر، وتتمنى أن تأتي الأسئلة مباشرة وتعتمد على الفهم، مؤكدة أن اللغة الإنجليزية من المواد التي يمكن تحقيق درجات مرتفعة فيها إذا جاءت الأسئلة متوازنة.

وقال الطالب يوسف محمد، بالشعبة العلمية، إنه يشعر ببعض التوتر قبل دخول اللجنة، لكنه يثق في المجهود الذي بذله طوال العام، معربًا عن أمله في أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن يمنح جميع الطلاب فرصة لإثبات مستواهم الحقيقي.

وأضاف أن الساعات التي تسبق دخول اللجنة تكون الأصعب بالنسبة للطلاب، لكنهم يحاولون التغلب على القلق بالتركيز والدعاء، متمنيًا أن تكون بداية الامتحان مطمئنة وأن يحقق الجميع النتائج التي يسعون إليها.