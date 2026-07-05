سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، ليهبط لأقل من 49 جنيها للدولار فى بعض البنوك.



وانخفض سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بقيمة 11 قرشا، ليسجل 48.97 للشراء، و49.07 جنيه للبيع، مقارنة 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بقيمة 14 قرشا، ليسجل 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيها للبيع، مقارنة بـ49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 9 قروش، ليسجل 49.00 جنيها للشراء، و49.10 جنيه للبيع، مقابل 49.09 جنيه للشراء، و49.19 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك البركة 5 قروش، ليسجل 49.00 جنيه للشراء، و49.10 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 10 قروش ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس بقيمة قرشين، ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.