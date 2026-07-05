المكسيك تتحدى إنجلترا في قمة مرتقبة بثمن نهائي المونديال

تتجه الأنظار فجر الاثنين إلى استاد "مكسيكو سيتي"، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين المكسيك وإنجلترا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين طموح أصحاب الأرض وخبرة أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

ويخوض المنتخب الإنجليزي المباراة بهدف مواصلة مشواره نحو التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعدما قدم مستويات جيدة منذ بداية البطولة، ونجح في تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 في دور الـ32، مستفيدًا من خبرة عناصره وفي مقدمتهم القائد هاري كين.

في المقابل، يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مشوارًا مثاليًا في البطولة حتى الآن، محققًا أربعة انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ليؤكد قدرته على المنافسة ومواصلة الحلم بالتأهل إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب المكسيكي قد استهل مشواره بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، ثم تغلب على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على التشيك بثلاثية نظيفة، متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة. وواصل المنتخب اللاتيني تألقه في دور الـ32 بعدما أطاح بالإكوادور بثنائية نظيفة.

أما المنتخب الإنجليزي، فبدأ مشواره بالفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2، ثم تعادل سلبيًا أمام غانا، قبل أن يحسم صدارة مجموعته بالفوز على بنما بهدفين دون رد. وفي دور الـ32، نجح في تجاوز الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في ثمن النهائي.

وتعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، في ظل الصراع المنتظر بين القوة الهجومية للمنتخب الإنجليزي والصلابة الدفاعية التي أظهرها المنتخب المكسيكي، ما يجعل بطاقة التأهل إلى ربع النهائي مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.