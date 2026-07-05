هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة قبالة الحديدة باليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ‌أنها تلقت بلاغا اليوم الأحد، عن واقعة على بعد 30 ميلا ⁠بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين ‌مجهولين.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفادت ⁠الهيئة بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات ⁠للسفن بتوخي الحذر، وإبلاغ الهيئة عن أي ⁠تحركات مثيرة للشبهات.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي نشرتها وكالة «بلومبرج»، عودة ثماني سفن على الأقل، كانت تحاول مغادرة الخليج قبالة الساحل العماني، قبل أن تعود أدراجها بين الجمعة والسبت، بينما واصلت بعض السفن عبورها بعد أن غيّرت مسارها إلى طريق أقرب إلى إيران، في مؤشر جديد على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال معقدة رغم الحديث عن إعادة فتحه.

وشملت السفن التي غيرت مسارها ناقلات نفط وسفن بضائع سائبة وناقلات مركبات، بعدما كانت تبحر باتجاه مضيق هرمز، ووصل بعضها إلى طرف شبه جزيرة مسندم قبل أن تنفذ انعطافات حادة. ووفق بيانات التتبع، اتجهت ناقلة خام وناقلتا منتجات نفطية وسفينة بضائع سائبة شمالًا لاعتماد مسار خروج أقرب إلى إيران.

وقالت «بلومبرج» إن سبب عودة هذه السفن لم يتضح بعد، غير أن طهران أكدت مرارًا أن عبور المضيق يجب أن يتم عبر المسار الذي تحدده، في وقت تواصل فيه إيران محاولة فرض رؤيتها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.