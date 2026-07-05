حماس: الاحتلال يحرض على الحركة والمقاومة في غزة لتبرير جرائمه وعدوانه المستمر

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن «تصاعد الحديث الإسرائيلي عن تسريع حماس لبناء قوتها العسكرية من الأفراد والتسليح، هو تحريض واضح على الحركة، ويهدف لتبرير عدوانه المستمر على القطاع وعمليات القتل اليومي وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار».

ودعا قاسم، اليوم الأحد، وسائل الإعلام إلى الانتباه في النقل عن المصادر الإسرائيلية، خاصة في مثل هذه القضايا التي تحمل تحريضًا واضحًا على المقاومة وأهالي قطاع غزة.

وشدد قاسم على أن حركة حماس ومعها فصائل المقاومة في قطاع غزة «ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف الحرب على القطاع»، داعيًا الوسطاء والدول الضامنة إلى إلزام الاحتلال بوقف انتهاكه للاتفاق.

وقبل أيام، كشف تقرير لقناة «كان» العبرية، أن كبار المسئولين في شعبة الاستخبارات والقيادة الجنوبية أبلغوا رئيس الأركان إيال زمير، بأن الجناح العسكري لحركة حماس يعيد الاستعداد لمواجهة عسكرية جديدة في قطاع غزة.

وبحسب التقييمات الأمنية، تنتج حماس مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدبابات شهريًا، وتواصل تجنيد عناصر جدد تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، كما بدأت أخيرًا تدريب مقاتلين ضمن وحدات النخبة، إلى جانب محاولاتها تهريب طائرات مسيّرة ومعدات اتصالات من سيناء، وإعادة بناء البنية التحتية تحت الأرض في أنحاء القطاع.

وزعم الضباط لرئيس الأركان أن حماس ما تزال تفرض سيطرتها الميدانية داخل غزة، وأنها لا تواجه أي تهديد داخلي، ولا تبدي استعدادًا للتخلي عن حكم القطاع.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بضرورة استئناف العمليات العسكرية، إلا أن واشنطن تعارض ذلك، وتفضّل الحفاظ على الواقع الذي أوجده الاتفاق الحالي، في إطار دعمها للمسار السياسي الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.