الحكومة الإيرانية: نتابع قانونيا مسار شكوى اغتيال خامنئي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تتابع قانونيا مسار شكوى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي والذي بدأ بجمع الأدلة.

وأدى ثلاثة من أبناء خامنئي اليوم الأحد صلاة الجنازة عليه وعلى أربعة أفراد آخرين من العائلة في طهران، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي وهم يؤدون ‌صلاة الجنازة أمام النعوش الموضوعة في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران.

وتولى إمامة الصلاة رجل الدين جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وحضر المراسم أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما حضر أيضا إسماعيل قاآني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري والمكلف بالعمليات الخارجية، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي.

وتنظم إيران أسبوعا من مراسم العزاء الجماهيرية لخامنئي، بما في ذلك نقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، على أن يتم دفن الجثمان في مدينة مشهد