وقف أولياء الأمور خلف الحواجز المخصصة أمام مدرسة جمال عبد الناصر، في مشهد غلبت عليه مشاعر القلق والترقب، حيث حرصوا على مرافقة أبنائهم حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول لجان الامتحان، وتبادلوا معهم كلمات التشجيع والدعاء، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لتيسير دخول الطلاب إلى اللجان في هدوء وانتظام.

وفي محيط المدرسة، حرص عدد من أولياء الأمور على البقاء خلف الحواجز حتى بعد دخول أبنائهم اللجان، رافضين مغادرة المكان قبل بدء الامتحان بدقائق، بينما انشغل البعض بقراءة الأدعية وتبادل الأمنيات بالتوفيق مع أولياء أمور آخرين، في مشهد يعكس حجم الضغوط النفسية التي تصاحب أيام الامتحانات.

وقالت ولية أمر إحدى الطالبات: "جئت مبكرًا حتى أطمئن على ابنتي قبل دخول اللجنة، وأوصيتها بالتركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الإجابة، وأدعو الله أن يوفقها ويكلل تعبها بالنجاح".

وأضافت لـ"الشروق"، أن الأسرة بأكملها تعيش حالة من الترقب طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل اختبارا للأسرة بأكملها وليس للطالب فقط، معربة عن أملها في أن تأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، بما يتيح الفرصة أمام الجميع لتحقيق نتائج تعكس جهدهم طوال العام الدراسي.

وأكد ولي أمر طالبة، أن أكثر ما يشغله هو خروج ابنته من اللجنة وهى تشعر بالرضا عن أدائها، مشيرا إلى حرصه على توفير أجواء هادئة داخل المنزل طوال فترة الامتحانات، ومساندتها نفسيا.