المصري يجدد التعاقد مع ظهيره الأيسر عمرو سعداوي حتى 2028

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أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات تجديد التعاقد مع لاعبه عمرو سعداوي بعقد يمتد لموسمين اعتبارا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.

ويشغل عمرو سعداوي والبالغ من العمر 29 عاما، مركز الظهير الأيسر، وانضم لصفوف المصري قبل أربعة مواسم قادما من فريق الجونة، علماً بأنه كان قد سبق له اللعب لصفوف ناشئي الأهلي.

ويعد سعداوي من الركائز الأساسية بصفوف الفريق البورسعيدي خاصةً خلال الموسم الأخير الذي نجح خلاله في الحصول على لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم "كأس عاصمة مصر".