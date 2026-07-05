ديشامب: مبابي ليس ديكتاتورا بل قائد حقيقي لفرنسا

قال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إن مواجهة باراجواي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 كانت "معركة عنيفة داخل الملعب"، مشيرًا إلى أنه شعر بالقلق على قائد الفريق كيليان مبابي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوضح ديشامب في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" عقب المباراة، أنه طالب لاعبي المنتخب أصحاب البنية القوية بالتدخل لحماية مبابي، في ظل الضغط الكبير الذي فرضه المنتخب الباراجواياني بحثًا عن هدف التعادل.

وأضاف المدرب الفرنسي: “لم تكن مباراة سهلة أمام باراجواي، سجلنا أهدافنا وامتلكنا لاعبين مميزين، ونجحنا في حسم التأهل”، مشيرًا إلى أن فريقه واجه منافسًا قويًا بدنيًا وصعب المراس.

وتابع ديشامب: "تلقينا عددًا من البطاقات الصفراء، في المقابل ارتكب المنافس أخطاءً لم يتم معاقبته عليها، ولذلك تحدثت مع مبابي وطلبت منه الحفاظ على هدوئه في تلك اللحظات".

وفي سياق متصل، علّق ديشامب على دور مبابي القيادي داخل الفريق، قائلًا: "البعض يصوره وكأنه ديكتاتور، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، هو لاعب ناضج ويحظى باحترام جميع زملائه، وأنا سعيد بوجوده كقائد لمنتخب فرنسا".

وأضاف: “مبابي يمثل الفريق داخل وخارج الملعب، وهو عنصر مهم في شخصيتنا داخل البطولة".

من جانبه، واصل مبابي تألقه في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا جديدًا أمام باراجواي، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في النسخة الحالية، و19 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليقلص الفارق إلى هدف واحد فقط مع الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين التاريخيين.

وبهذا الانتصار، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب المغرب، بعد فوز “أسود الأطلس” على كندا بثلاثية دون رد.