بكين وموسكو تعتزمان إجراء تدريبات بحرية مشتركة قبالة الصين

ذكرت وزارة الدفاع الصينية ووسائل إعلام حكومية روسية، اليوم الأحد، ‌أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينجداو الصينية هذا الشهر.

وقالت الوزارة ⁠في بيان: "عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادي للقيام بدوريات بحرية مشتركة"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تُجرى سنويا "بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على ‌السلام ⁠والاستقرار في المنطقة".

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سفينة حربية كبيرة (طراد) وأخرى صغيرة (كورفيت) وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء ⁠وأيضا سفينة إنقاذ تابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي، وصلت إلى مدينة تشينجداو ⁠الصينية للمشاركة في التدريبات التي من المقرر أن تبدأ ⁠غدا الاثنين وتستمر حتى 13 يوليو الحالي.