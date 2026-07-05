الأرصاد الجوية الفلبينية: رصد إعصار قوي أقصى شرق البلاد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية "باجاسا"، اليوم الأحد، بأنها رصدت إعصارا قويا خارج "منطقة المسئولية الفلبينية"، بحسب ما أوردته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أن موقع الإعصار الهائل "بافي" يقدر على بعد 2645 كيلومترا شرق منطقة فيساياس الشرقية.

ويتحرك الإعصار غربا بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة، كما تصل سرعة هبات الرياح المصاحبة للإعصار إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وفي الوقت نفسه، قد تشهد بعض المناطق في البلاد سقوط أمطار نتيجة هبوب رياح شرقية وعواصف رعدية محلية.

وعلى صعيد متصل، أشارت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إلى أن السماء في منطقة مانيلا الكبرى وباقي أنحاء البلاد، قد تكون غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة أو عواصف رعدية نتيجة لهبوب عواصف رعدية محلية.