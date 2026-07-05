 مسئول كوري جنوبي يطالب بتعزيز أنظمة الإنتاج في عصر الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2026 10:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟
النتـائـج تصويت

مسئول كوري جنوبي يطالب بتعزيز أنظمة الإنتاج في عصر الذكاء الاصطناعي

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
 سول - (د ب ا)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 10:02 ص

قال المسئول الرئاسي عن السياسة في كوريا الجنوبية كيم يونج بيوم، إن القوة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي سيتم تحديدها وفقا للقدرة على تنظيم الأنظمة الانتاجية بدلا من المهارات الفنية.

وذكرت هيئة الاذاعة الكورية أن كيم أكد في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ثورة تقنية ولكن ثورة إنتاجية.

وأضاف أنه في هذا العصر الجديد، يجب أن تركز السياسة الصناعية على تحول الدولة بأكملها إلى منصة إنتاج موحدة وتأمين المواد البشرية المتنوعة.

ويرى المراقبون أن تصريحات كيم تهدف لإبراز أهمية 3 مشاريع كبرى حكومية تهدف لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال استثمارات كبرى في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك