مسئول كوري جنوبي يطالب بتعزيز أنظمة الإنتاج في عصر الذكاء الاصطناعي

قال المسئول الرئاسي عن السياسة في كوريا الجنوبية كيم يونج بيوم، إن القوة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي سيتم تحديدها وفقا للقدرة على تنظيم الأنظمة الانتاجية بدلا من المهارات الفنية.

وذكرت هيئة الاذاعة الكورية أن كيم أكد في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ثورة تقنية ولكن ثورة إنتاجية.

وأضاف أنه في هذا العصر الجديد، يجب أن تركز السياسة الصناعية على تحول الدولة بأكملها إلى منصة إنتاج موحدة وتأمين المواد البشرية المتنوعة.

ويرى المراقبون أن تصريحات كيم تهدف لإبراز أهمية 3 مشاريع كبرى حكومية تهدف لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال استثمارات كبرى في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.