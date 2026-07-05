السفارة الأمريكية في المكسيك تحذر رعاياها قبل مواجهة إنجلترا في المونديال

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حثت السفارة الأمريكية في مدينة مسيكو سيتي، مواطنيها على توخي الحذر واتخاذ احتياطات إضافية، قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16 من كأس العالم، والمقررة مساء الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش غدا الاثنين).

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة المكسيكية، إلى جانب مختلف أنحاء البلاد، تجمعات جماهيرية كبيرة في مناطق مشاهدة المباريات.

وحذرت السفارة الأمريكية من أن فعاليات مشاهدة سابقة شهدت وقوع إصابات ووفيات نتيجة التكدس الشديد.

وحذرت السفارة، من احتمال اندلاع مظاهرات.

وجاء في بيان السفارة الموجه إلى المواطنين الأمريكيين في المكسيك: "اتخذوا احتياطات إضافية، وحافظوا على اليقظة والانتباه لما يدور حولكم".

وبموجب القانون المكسيكي، لا يسمح للأجانب بالمشاركة في المظاهرات السياسية، ويؤدي انتهاك هذا القانون إلى التعرض للاعتقال أو الترحيل.

وتستضيف المكسيك، نهائيات كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.