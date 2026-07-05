كوريا الجنوبية تطلق قريبا قمرا صناعيا رابع متوسط الحجم من الجيل التالي من الولايات المتحدة

أعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق قمرها الصناعي الرابع متوسط الحجم لمراقبة الأرض على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد غد الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن إدارة الفضاء الكورية أن القمر الصناعي الذي يزن 500 كيلوجرام، سيتم إطلاقه في الساعة 0410 مساء بتوقيت كوريا.

وينتظر القمر الصناعي حاليا الإطلاق على متن صاروخ "فالكون 9"، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية له مثل فحص الوظائف والتزويد بالوقود.

وذكرت الإدارة أنه "من المقرر أن ينفصل القمر الصناعي عن مركبة الإطلاق بعد حوالي ساعتين و22 دقيقة من الإطلاق، وأن يقوم بأول اتصال له بالأرض بعد حوالي 31 دقيقة من خلال محطة سفالبارد الأرضية في النرويج".

ويحمل القمر الصناعي حمولات محلية الصنع، بما في ذلك كاميرا مراقبة قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل ثلاثة أيام.

وتتوقع الحكومة أن يستخدم القمر الصناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الزراعة وإدارة الغابات، ورصد تغير الغابات، والاستجابة للكوارث، وتحليل تغير المناخ، وتعزيز السلامة العامة.