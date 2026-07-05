المصري يعلن تجديد تعاقده مع محمود حمادة لموسم جديد

أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، كافة إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب محمود حمادة، بعقد يمتد لموسم واحد، اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2027/2028.

الجدير بالذكر أن محمود حمادة، البالغ من العمر 32 عامًا، يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، وكان قد انضم إلى صفوف المصري مطلع موسم 2023/2024 قادمًا من فريق فاركو. وسبق له اللعب لأندية الأوليمبي، والإنتاج الحربي، ومصر المقاصة، وبيراميدز.

كما سبق للاعب الانضمام إلى صفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، واختتم مسيرة تألقه مع المصري بالتتويج بلقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم «كأس عاصمة مصر».