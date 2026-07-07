عبر المعلق الرياضي خليل البلوشي، عن حزنه لخروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم على حساب الأرجنتين.

وقال البلوشي، عبر حسابه على منصة إكس: «قدر الله وما شاء فعل.. حزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى على وداع منتخب مصر بهذه الطريقة القاسية».

وتابع: «لم تكن الهزيمة مجرد خروج من بطولة، بل كانت انكسار حلمٍ عاشه ملايين المصريين حتى اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «كان الجمهور المصري يستحق أن يفرح، ويستحق أن يرى هذا الجيل يكمل رحلته، لكن هذه هي كرة القدم، تمنحك الأمل حتى آخر لحظة، ثم قد تنتزعه في ثانية».

وتابع: «رغم الحزن والألم، لا يملك أحد إلا أن يقف احترامًا لكل من قاتل ولعب برجولة أثناء البطولة.. شكرًا مصطفى شوبير، كنت بطلًا في أصعب اللحظات».

واستكمل: «شكرًا حسام حسن وجهازه الفني على كل ما قدمتموه.. وشكرًا لكل لاعب ارتدى قميص مصر ودافع عنه بكل ما يملك».

وأضاف: «ألف مبروك للأرجنتين وميسي ورفاقه، منتخب كبير يعرف كيف يعبر من أصعب اللحظات، ونجم كبير ما زالت حكايته تُكتب فصولًا جديدة».

وختم بالقول: «أما مصر، فالقصة لم تنته.. الحلم تأجل، لكنه لم يمت.. ستظل مصر أكبر من أي خسارة، وللقصة بقية».