قال الإعلامي أسامة كمال، إن منشور تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والإشادة بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عبّر عن شعور المصريين جميعًا عقب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، التي شهدت أحداثًا ومفاجآت كبيرة، مضيفًا أن المنتخب نجح في رفع سقف طموحات الجماهير قبل اللقاء وخلاله.

وتابع "كمال"، عبر تقديم برنامجه "مساء DMC"، على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع تقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد لصالح مصر في بداية المباراة، كما أن أكثر المتشائمين لم يتوقع عودة المنتخب الأرجنتيني وقلب النتيجة لصالحه، مضيفًا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، جعلوا الجماهير تؤمن بإمكانية تحقيق إنجاز كبير.

وأردف أن هذه المباراة ليست النهاية بالنسبة لمنتخب مصر، وإنما هي الأخيرة فقط في مشواره ببطولة كأس العالم الجارية، مضيفًا أنها تمثل بداية جديدة لفريق يمتلك شخصية قوية، بعدما أحرج أبطال العالم ووضعهم تحت ضغط كبير، حتى ظهرت الدموع في أعين بعض لاعبي الأرجنتين خلال معظم فترات اللقاء.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للاعبي منتخب مصر على الأداء المشرف الذي قدموه في بطولة كأس العالم 2026، فيما غادر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026 من الدور الـ16، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.