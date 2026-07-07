نبيل فهمي: التفجيران الإرهابيان في دمشق عملية جبانة

وصف نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وسط دمشق بالتزامن مع زيارة هامة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، بالعملية الجبانة التي تستهدف تقويض مساعي سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار وجذب المجتمع الدولي وتشجيعه على مزيد من الانخراط الفعال في النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار .

وأعرب الأمين العام عن تضامن الجامعة العربية مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وسعيها لتوطيد ركائز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكدا وقوف الجامعة العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية وتجفيف منابعها، وبما يسمح للسوريين وشعوب المنطقة بالعيش في أمن وسلام واستقرار.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 18 شخصا أصيبوا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، جرّاء الانفجارات التي وقعت في العاصمة دمشق، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وزارة الداخلية السورية وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم 4 من عناصر الشرطة، بينما ذكرت مصادر محلية إصابة معاون وزير السياحة السوري فرج القشقوش.