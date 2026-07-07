فلسطينيون في غزة يتابعون مباراة منتخب مصر والأرجنتين

تفاعل فلسطينيون في قطاع غزة، بتقدم منتخب مصر على الأرجنتين في ثمن نهائي بطولة كأس العالم.



وأظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية فرحة هستيرية من للفلسطينيين في القطاع مع تقديم المنتخب الوطني بهدفين.



وحتى كتابة هذه السطور، يتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدفين نظيفين في مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



سجل ياسر إبراهيم الهدف في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من مروان عطية، وعزز التقدم اللاعب مصطفى زيكو بتمريرة سحرية من اللاعب هيثم حسن.