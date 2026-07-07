«قاهر البرازيل والأرجنتين» زيكو يضاعف تفوق مصر أمام أبطال العالم

تمكن مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب منتخب مصر، من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في المباراة الجارية أمام الأرجنتين، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، الأرجنتين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وبعدما أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله ياسر إبراهيم، من رأسية رائعة، سجل مصطفى زيكو الهدف الثاني للفراعنة في الشوط الثاني، إلا أنه تم إلغائه بداعي وجود ركلة حرة لصالح منتخب الأرجنتين.

هذا القرار من الحكم الفرنسي، فرانسوا ليكتسييه لم ينل من عزيمة الفراعنة، حيث تمكن منتخب مصر من مضاعفة النتيجة عن طريق اللاعب، نفسه، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، الذي سبق وأن سجل هدفًا في شباك البرازيل، بمباراة ودية قبل بداية المونديال.

وفي الدقيقة 67، توغل محمد صلاح داخل ملعب الأرجنتين، ثم مرر كرة إلى هيثم حسن، الذي راوغ دفاع الأرجنتين، وأرسل عرضية أرضية، قابلها مصطفى عبد الرؤوف زيكو بتسديدة في الشباك.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأرجنتين أمام مصر، يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا أمام سويسرا، لحساب منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026.