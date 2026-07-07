مسئولون أمريكيون: إخلاء مبنى شاهق بمانهاتن بعد سقوط أحجار منه وانهيار أعمدة

أفاد مسئولون أمريكيون، بأن مبنى شاهقًا في مانهاتن كان قيد الإنشاء، شهد التواء أعمدته وتساقط الطوب في الشارع أدناه خلال ساعة الذروة صباح اليوم الثلاثاء، ولا يزال غير مستقر ويتحرك، مما أجبر المباني المجاورة على الإخلاء.

وكان مبنى المكاتب، الذي يعود إلى حقبة السبعينيات، يجري تحويله إلى شقق فاخرة، وهو المقر العالمي السابق لشركة الأدوية العملاقة "فايزر".

ويقع في ممر مزدحم على بعد حوالي مربع سكني واحد من مبنى "كرايسلر" الشهير، وبين محطة "جراند سنترال" ومقر الأمم المتحدة.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، إن مدرسة قريبة تضم حوالي 400 طفل كانت من بين المباني التي تم إخلاؤها. وذكر، في مؤتمر صحفي بالموقع، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وتم حصر جميع العمال داخل برج المكاتب والاطمئنان عليهم.

وأضاف ممداني، أن المهندسين يعملون على إيجاد طرق لدعم الطوابق المتضررة، ويستخدمون طائرات مسيرة لمراقبة المبنى، حتى لا يضطروا إلى إرسال أشخاص إلى الداخل.

وتابع: "لا يزال المبنى غير مستقر. هذا وضع خطير للغاية".

وأضاف رئيس إدارة الإطفاء جون إسبوزيتو، أن المبنى استمر في التحرك أثناء وجود مسئولي الطوارئ في الموقع، وتم إغلاق الشوارع المجاورة أمام المشاة والمركبات.

وقال إسبوزيتو: "إنه ليس مستقرًا بعد. لا يزال الوضع خطيرًا للغاية".

وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك، أنها تلقت تقارير عن تساقط الطوب في حوالي الساعة الثامنة صباحًا من البرج المكون من 37 طابقًا.

ووجد المسئولو، أن عمودين قد التويا في الطابقين 21 و22، وأن الطوابق كانت تترهل بين الطابقين 21 و26.

ووفقًا لشركة "جينسلر"، وهي شركة الهندسة المعمارية التي تدير المشروع، فقد تم الترويج لعملية تحويل المكاتب إلى وحدات سكنية باعتبارها الأكبر في تاريخ المدينة. ويتضمن المجمع المخطط له، الذي يضم أكثر من 1600 وحدة، إضافة أكثر من اثني عشر طابقًا فوق البرج الأصلي للمبنى، مع إعادة تصميم برج مجاور أيضًا.

ولم يرد متحدث باسم شركة "جينسلر" على الفور على رسالة صوتية أو بريد إلكتروني يطلب التعليق.