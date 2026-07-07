 طرد و5 إنذارات.. قرارات تعسفية من الحكم الفرنسي ضد نجوم مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طرد و5 إنذارات.. قرارات تعسفية من الحكم الفرنسي ضد نجوم مصر

رائد سمير
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:12 م

شهدت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، العديد من القرارات التعسفية من الحكم الفرنسي.

وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره، مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وبعدما تمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 92، أشهر الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه، وابل من الكروت على نجوم منتخب مصر، وصلت إلى حد إشهار البطاقة الحمراء.

وكانت البداية ببطاقتين صفراويين لمصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، وحمدي فتحي، لاعب خط الوسط، ثم بطاقة حمراء لسعفان الصغير، مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني، نظرًا للاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء للفراعنة قبل الهدف الثالث للأرجنتين.

وفي الدقيقة 97، أشهر الحكم بطاقة صفراء لمروان عطية، لاعب خط وسط منتخب مصر، تبعه بطاقة صفراء لحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، الذي أبدى غضبه الكبير من قرارات ليتكسييه.

قرارات الحكم لم تتوقف عند صافرة النهاية، حيث قرر إشهار البطاقة الصفراء لهيثم حسن، لاعب الفراعنة، المتواجد على مقاعد البدلاء، بعد تبديله في الشوط الثاني، أثناء خروج اللاعبين من الملعب.

وتأهل منتخب الأرجنتين، لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا أمام سويسرا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.


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