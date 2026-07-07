وصول الرئيس الإيراني وجثمان الخامنئي إلى النجف العراقية

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وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الثلاثاء إلى محافظة النجف على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى علي الخامنئي.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي استقبل في محافظة النجف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكد عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات.

وذكر أن مقتضيات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من دقّة وحرص في التعامل على جميع المستويات الإقليمية والدولية من أجل ترسيخ الاستقرار ووقف الصراعات.

من جانبه أشاد بزشكيان بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع والاعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين.

من جهة أخرى وصل الي مطار النجف مساء اليوم جثمان المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي، حيث سيجري له يوم غد الأربعاء تشييع كبير في محافظتي النجف وكربلاء.

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في العراق بمناسبة تشييع الخامنئي في محافظتي النجف وكربلاء.