قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري يُضاهي جميع المنتخبات العالمية، رغم خسارته أمام الأرجنتين، مضيفًا: «ارفع رأسك فوق أنت مصري».

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «إحنا النهاردة أحق من الأرجنتين بقولها بأعلى صوتي، رجالتنا لعبوا ماتش ولا أروع ».

وأردف أن المنتخب المصري قدّم أداءً رائعًا، موجهًا لهم الشكر ولحسام حسن المدير الفني للمتخب، ولجميع أعضاء الجهاز الفني، وغيرهم.

وأشاد بأداء مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري، قائلًا: «شكرًا مصطفى شوبير الرائع حارس من أفضل الحراس اللي موجودين في كأس العالم».

ولفت إلى إحراز المنتخب لهدفين خلال المباراة، مضيفًا: «هدف زيكو دا ولا أروع وان تو ثري جون اللي هو مين بيعمل كدا دا منتخب مصر بيعمل كدا».

وأكد ضرورة تنفيذ استقبال شعبي ورسمي للمنتخب، قائلًا: «لازم تبقى شايف منتخبك صح أرجوكم لو سمحتم هذا المنتخب يعود نستقبله استقبال رسمي وشعبي».

واختتم قائلًا: «المنتخب يستحق استقبال رسمي وشعبي، يستحق هذا المنتخب التكريم واستقبال نخرج برا في الشوارع ملايين يستقبلوا المنتخب».

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في أحداثها، وتألقًا لافتًا للحارس مصطفى شوبير.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للفراعنة في الدقيقة 15 برأسية قوية، قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه بالتصدي لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، ليحافظ على تقدم منتخب مصر حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا لمنتخب مصر سجله مصطفى زيكو بعد مراجعة الحالة، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 67 إثر هجمة جماعية مميزة شارك في صناعتها محمد صلاح وهيثم حسن.

ورغم التقدم بهدفين، عاد المنتخب الأرجنتيني بقوة خلال الدقائق الأخيرة، حيث قلص كريستيان روميرو الفارق برأسية متقنة، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل، ثم خطف إنزو فيرنانديز هدف الفوز، ليقود حامل اللقب إلى ربع نهائي البطولة.