أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن استيائه من الهزيمة التي تلقاها فريقه، في مباراة الأرجنتين، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين، على نظيره، مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "حلمنا كان أكبر من كده، ولم يبخل أحد بنقطة عرق، والجميع قدم ما عليه".

وأضاف لاعب النادي الأهلي: "لنا هدفًا، لا أعرف سبب إلغائه، والهدف الثالث للأرجنتين كنا نستحق قبله ركلة جزاء أيضًا".

وتابع: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني، وأعتذر للجماهير، كنا نريد إسعادكم، والقادم أفضل إن شاء الله".

وأكمل: "كنا في حالة تركيز مع بداية المباراة، والنتيجة كانت في صالحنا، ولكن المباراة شهدت بعض التفاصيل، وأشكر جميع عناصر المنتخب على ما قدمناه في البطولة".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "كنا نواجه أبطال العالم، وتقدمنا بهدفين دون رد، وكنا نريد الخروج بنتيجة جيدة، ولكن الحمد لله على كل شيء".