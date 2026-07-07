مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف إيران لناقلة غاز قطرية في أثناء عبورها مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، داعية إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أية ممارسات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية "الركيات".

وذكرت الخارجية القطرية -في بيان- أن قطر عبّرت في مذكرة الاحتجاج عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف الناقلة في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وأكدت أن الاعتداء يمثل انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي.