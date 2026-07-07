الجيش الليبي يبحث مع وفد إيطالي سبل مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية

استقبل نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من إيطاليا برئاسة مدير جهاز المخابرات الإيطالي، الفريق جيوفاني كارافيلي، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية.

وعبر الفريق أول ركن صدام حفتر، عن امتنانه وتقديره لإيطاليا، بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ولمواقفها تجاه ليبيا واستقرارها، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أكد الفريق جيوفاني كارافيلي، دعم إيطاليا للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم.