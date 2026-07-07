 ضبط شخص ونجله لتعديهما على سيدتين بعصا خشبية في البحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شخص ونجله لتعديهما على سيدتين بعصا خشبية في البحيرة

محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 8:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 8:39 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على شخص ونجله؛ لاتهمامهما بالتعدي على سيدتين بعصا خشبية؛ لخلافات متعلقة بالجيرة في منطقة إيتاي البارود.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على سيدتين باستخدام عصا خشبية بالبحيرة.

وتبين من فحص الفيديو، أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة من مستشفى باستقباله سيدتين مصابتان بكدمات وسحجات متفرقة مقيمتان بدائرة المركز.

وبسؤالهما أقرا بتضررهما من شخصين لقيامهما بالتعدي عليهما باستخدام عصى خشبية وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما أحد الأشخاص ونجله – مقيمان بذات الدائرة، وتم بإرشادهما ضبط العصى الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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