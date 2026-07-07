تأييد حبس المتهمين وتغريم مسئولي اتحاد السباحة في قضية غرق السباح يوسف محمد

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأييد أحكام الحبس الصادرة بحق المتهمين في قضية غرق يوسف محمد سباح نادي الزهور، خلال بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي.

وكانت محكمة جنح القاهرة، في 26 فبراير الماضي، قضت بمعاقبة الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم.

وتضمن حكم الجنح تغريم رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالإهمال والتقصير، وبراءتهم من تهمة القتل الخطأ.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد السباح الطفل يوسف عبد الملك من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه إلى قاع المسبح وبقائه لفترة زمنية كافية، ما أدى إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، وتوقف عضلة القلب، وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح المختصة، وذلك لثبوت مسئوليتهم عن التسبب بالخطأ في الوفاة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.

وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية منهم إلى الخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا، وهو ما دعمته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، التي أشارت إلى عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وبناءً على الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، ثبتت صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين جميعًا، بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل، وتعريض باقي المشاركين للخطر.