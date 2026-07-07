أشاد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، بأداء منتخب مصر في الشوط الأول أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال دراجي عبر حسابه على منصة إكس: "الشوط الأول مصر 1-0 الأرجنتين. يا حبيبتي يا مصر ما هذا الجمال؟ ما هذا الدلال؟ ما هذا الحارس (مصطفى شوبير)؟ ما هذه الجرأة؟ ما هذه الروح؟ ما هذا السيناريو؟ ما هذا الشوط الأول؟".

وأضاف: "أداء بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام بطل العالم. منتخب يلعب بشجاعة، وينافس دون خوف، ويؤمن بحظوظه حتى آخر لحظة".

وتابع: "مهما كانت نتيجة المباراة، فإن ما قدمه منتخب مصر في هذا الشوط يستحق كل الإشادة والتقدير.. كرة القدم لعبة رجال".

وانتهى الشوط الأول يتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدف تاريخي في مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يضيف زيكو الهدف الثاني بالشوط الثاني.

سجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من مروان عطية.

وبذلك يسجل الفراعنة أول أهدافهم في شباك الأرجنتين في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.