وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام الفائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد للثقافة، وذلك بعد تقدم الدكتورة جيهان زكي باستقالتها.

واليوم، أعلن مجلس الوزراء، تقديم وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، استقالتها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد حكم محكمة النقض أمس الإثنين، برفض الطعنين المقدمين من الوزيرة على الحكم الصادر ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.

ووفق بيان مجلس الوزراء، أكدت زكي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، موضحة أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها.

وأمس، قضت محكمة النقض، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، على الحكم الصادر ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت، حكمًا بإلزام وزيرة الثقافة جيهان زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق وعدم إتاحته للبيع أو التداول، وذلك بعد ندب لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية.

وتقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي بطعنين أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدها، فيما أوصت نيابة النقض برفضهما، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.