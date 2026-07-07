نجم اسكتلندا السابق: عرضية هاني في هدف مصر كانت مذهلة

أشاد آلي ماكويست، نجم اسكتلندا السابق، بتمريرة محمد هاني، لاعب منتخب مصر، في هدف الفراعنة بشباك الأرجنتين، في المباراة الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأرجنتين، نظيره، مصر، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال آلي ماكويست في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "هذه هي المرة الثانية التي نشهد فيها عرضية كهذه في المراحل الأولى من المباراة".

وأضاف: "إنها عرضية ممتازة بكل معنى الكلمة.. إيمليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين كان غافلاً عند القائم البعيد، ولا يُقلل ذلك من شأن ياسر إبراهيم الذي تقدم للأمام، ولم يُغفل الكرة لحظة".

وأتم آلي ماكويست تصريحاته قائلًا: "رأسية مثالية لم تترك أي فرصة للحارس من أجل التصدي لها".

يُذكر أن الفائز من مباراة الأرجنتين ومصر، يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا أمام سويسرا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.