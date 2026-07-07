حشود من الفلسطينيين بغزة تتابع مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

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احتشد فلسطينيون في قطاع غزة، بأعداد كثيفة لمتابعة مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم، اليوم الثلاثاء.

ويتفاعل الفلسطينيون، باستمرار مع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم وسط احتفاء مستمر بما يقدمه الفراعنة.

وحتى كتابة هذه السطور، يتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدف تاريخي في مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من مروان عطية.

وبذلك يسجل الفراعنة أول أهدافهم في شباك الأرجنتين في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.