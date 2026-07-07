هيئة بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا بهيكلها.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حادثة تتعلق بناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز.

وأضافت أن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول، ويُعتقد أنها تعرضت لأضرار في هيكلها، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها أو آثار بيئية.

ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو مصدر المقذوف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الهيئة عن حادثة أخرى، إذ أفادت ناقلة نفط، كانت على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما العُمانية، بتعرضها لمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن البحرية الإيرانية استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز بعد "تجاهلها التحذيرات".

وأضاف، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن السفينة القطرية "الركيات" كانت تعتزم العبور عبر المسار العُماني في المضيق بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها "أصبحت هدفا بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، استهداف ناقلتها أثناء عبورها قرب مضيق هرمز "انتهاكا جسيما وصريحا للقانون الدولي".

ودعت إيران إلى الوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة وتهدد سلامة الملاحة الدولية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.