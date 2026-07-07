الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع ماكرون لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن الاتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن.

وقال خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق، إن «لقاءه مع ماكرون اليوم، يشكل علامة تاريخية فارقة».

ولفت إلى أن «الزيارة تتوج مسارًا من العمل المشترك الهادئ والعميق، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ 18 عامًا».

وأضاف: «سوريا تفتح أبوابها اليوم بشراكة متكافئة وجسر تواصل حيوي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، ونواصل المضي بإيجابية في استكمال مسار الاندماج الوطني».

وتحدث عن الزيارة التي أجراها مع ماكرون في أزقة دمشق القديمة، مضيفًا: «وأردنا لحضارة هذه المدينة المرصوفة بعبق التاريخ أن تتحدث بنفسها، من مساجدها وكنائسها وخاناتها التي عاد إليها السوريون بنبض الحياة، وصولًا إلى الجامع الأموي الذي يقف شامخًا كشاهد حي على عظمة هذه الأرض وسمو رسالتها».

واستطرد: «ما نؤسس له اليوم هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا، وقد أثمرت نقاشاتنا عن حزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية».

والاثنين، وصل ماكرون إلى سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ 18 عاما، إذ تعود الأخيرة إلى سبتمبر 2008 عندما زار الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي دمشق.