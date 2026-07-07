هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول يصيب ناقلة في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الثلاثاء، تلقيها بلاغًا بشأن إصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول.

ورجحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، تعرض الناقلة لأضرار هيكلية، نافية الإبلاغ عن وقوع إصابات أو آثار بيئية جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق، أبلغت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات» عن تعرضها لهجوم خلال الليل واندلاع حريق في غرفة المحركات. كما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تضررت.

وقال ربان ناقلة الركيات للغاز الطبيعي المسال، في اتصال لاسلكي مسجل اطلعت عليه «رويترز»: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة. هذه سفينة الرقيات. نتعرض لهجوم بطائرة مسيرة من جهة الميناء، أعلى غرفة المحركات... الوضع: حريق في غرفة المحركات، وهي مليئة بالدخان. لا يمكننا تقييم حجم الأضرار الأخرى».

وأضاف أن الطاقم بخير، لكن السفينة تعرضت لتعطل محركاتها وعجلة القيادة، وطلب المساعدة من أي سفن قريبة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجومين. وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن إيران أطلقت النار على سفينتين. ولم تعلق واشنطن ولا طهران بشكل مباشر على هذه التقارير.

والواقعتان هما أول هجمات يتم الإبلاغ ⁠عنها في مضيق هرمز منذ بدء فترة الحداد على الزعيم الأعلى الإيراني يوم الجمعة.

وتُذكر الواقعتان بأن أزمة الملاحة البحرية في الخليج لا تزال دون حل، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قائلتين إنها ستفقد إيران القدرة على تهديد جيرانها.