مصر تدين المخططات الإرهابية ضد المغرب

أدانت مصر، بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية، وأكدت رفضها الكامل لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

وأمس الاثنين، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، الاثنين، توقيف 10 أشخاص بينهم قاصر يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي.

ونفّذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات "بشكل متزامن" في مدن عدة منها أكادير (جنوب) والدار البيضاء (غرب) وتطوان (شمال)، عقب تحقيقات استهدفت "خلية إرهابية"، وفق بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن "توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي"، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب".

وتابع أن التحريات أظهرت أن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وتلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء".