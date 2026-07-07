هيثم حسن وزيكو بجوار صلاح في هجوم مصر أمام الأرجنتين

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أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم.

أجرى حسام حسن عددا من التعديلات على التشكيل الأساسي بوضع عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على مقاعد البدلاء، بينما عاد مهند لاشين لكتيبة الوسط بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أستراليا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وسيبدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

خط الدفاع.. محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

الوسط.. مهند لاشين، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم.. هيثم حسن، مصطفى زيكو، ومحمد صلاح.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تأهل بعد تصدره المجموعة العاشرة محققا العلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاثة انتصارات على الجزائر والأردن والنمسا، وبعدها تجاوز الرأس الأخضر بالفوز 3-2 بصعوبة بالغة في دور الـ16.

أما منتخب مصر، فقد احتل وصافة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن بلجيكا صاحب الصدارة، وذلك بعد التعادل مع بلجيكا وإيران، والفوز 3-1 على نيوزيلندا.

وفي أول مشاركة بالأدوار الإقصائية، فاز منتخب مصر على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.