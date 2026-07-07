تستعد مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال محمود عمر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأنفوشي، إنه بناءً على تعليمات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، سيفتح أبوابه مجانًا أمام الجماهير، مع تخصيص شاشة عرض عملاقة لنقل مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم 2026، وذلك في إطار توفير أجواء آمنة وحماسية لمساندة المنتخب الوطني.

وأضاف عمر، أن مركز الشباب أنهى جميع الاستعدادات لاستقبال الجماهير، من خلال تجهيز شاشة العرض ومراجعة الأنظمة الصوتية والإضاءة، وتخصيص أماكن مناسبة للأسر والشباب، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير فرق للإشراف والتنظيم لضمان سهولة دخول وخروج الجماهير، مؤكدًا أن الإقبال المتوقع سيكون كبيرًا في ظل الحماس الذي يعيشه الشارع المصري بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني ومواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2026.

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أكد في تصريحات صحفية سابقة، تجهيز 22 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى إذاعة المباراة داخل استاد الإسكندرية، وشاشات عرض عملاقة بالأندية الرياضية، مع توفير جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية وآمنة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

كما أوضحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزية مقار المشاهدة لاستقبال الجماهير في أجواء منظمة وآمنة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة المباراة في أجواء وطنية، تعزز روح الانتماء وتشجع على مؤازرة المنتخب الوطني في مشواره بكأس العالم 2026.